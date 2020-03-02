Самая длинная пробка сегодня в Казани растянулась почти на 7 км

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В понедельник затор на проспекте Универсиады растянулся на 6,3 км и стал самой длинной пробкой за сегодняшний день. Она продержалась 1 час 30 минут.



В число крупных заторов также попали пробки от улицы Юлиуса Фучика до улицы Мира (3,1 км, продержалась 1 час 10 минут), от улицы Александра Попова до улицы Абжалилова (2,4 км, продержалась 30 минут), от проспекта Победы до Советской площади (2,4 км, продержалась 1 час 40 минут) и от улицы Газовой до проспекта Универсиады (2,2 км, продержалась 30 минут).



По данным сервиса «Яндекс.Пробки», максимальная загруженность казанских дорог вечером составила 7 баллов, что соответствует обычному уровню.

Наиболее загруженными магистралями сегодня вечером оказались: улица Декабристов в центр (5 баллов), улица Декабристов из центра (6 баллов), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (6 баллов), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге из центра (5 баллов).