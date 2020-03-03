Мошенники начали звонить в банки, чтобы узнать информацию о клиентах

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщила о звонках злоумышленников в кредитные организации с целью получения данных клиентов.

Неизвестные звонят от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа и требуют банковских работников предоставить конфиденциальную информацию о клиентах. Речь идет о паспортных данных и номерах банковских карт.

В некоторых случаях мошенники также просят предоставить адрес электронной почты, на который затем может отправляться вредоносное программное обеспечение.



В Росфинмониторинге напомнили, что формат предоставления ведомству информации регламентирован постановлением правительства РФ. Согласно этому документу, информация не может предоставляться по телефонному звонку, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в Альметьевске у женщины похитили с карты более 445 тыс рублей за консультацию банка. Помимо нее, пострадала еще одна местная жительница. Мошенники сняли с их карт более 600 тыс рублей.

