Консультация по телефону обошлась жительнице Альметьевска в 445 тыс рублей

В Альметьевске у женщины похитили с карты более 445 тыс рублей за консультацию банка. Помимо нее, пострадала еще одна местная жительница. Мошенники сняли с их карт более 600 тыс рублей.

Женщине 39 лет позвонили якобы из банка и попросили просто подтвердить наличие кредитного счета и сумму последнего перевода через мобильный банк в размере 14 тыс. рублей. Убедившись в том, что у потерпевшей нет кредита, мошенники предложили обезопасить те банковские карты, которыми она пользуется.

Женщина продиктовала все данные и коды, которые поступили на телефон. После этого денежные средства начали списываться. Потерпевшей начали объяснять, что деньги вернутся на счет обратно через сутки.

С другой женщиной злоумышленники общались более 3 часов. Звонившая представилась сотрудником банка и предложила перезарегистрировать банковскую карту. Потерпевшая продиктовала свои паспортные данные, номер банковской карты, срок ее действия и СМС-сообщения с паролями. В результате она лишилась более 63 тыс. рублей.

Как отмечает пресс-служба МВД по Татарстану, в этих случаях для хищения денег мошенники использовали методы социальной инженерии. «Задача преступника — войти в доверие и заставить человека предпринять какие-то действия, чтобы похитить его средства. Пострадавшими могут оказаться люди всех возрастов. При этом финансовые организации не могут контролировать своих клиентов, которые, поддавшись обману, отдают деньги мошенникам», — предупредили в ведомстве.

В МВД еще раз обратили внимание на то, что сотрудники банка никогда не просят установить дополнительные программы для удаленного доступа на ваш мобильный.

«Только мошенники просят «уточнить» сведения по счетам, транзакциям, открытым продуктам и ФИО. Если по телефону вам предлагают перевести деньги на другой счет «для безопасности» — прекратите разговор. Не бывает переводов «в целях безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее эксперты заявили, что нельзя отвечать на звонки с неизвестных номеров словом «да». Так мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.

