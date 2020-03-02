Билялетдинов похвалил игру «Ак Барса» при Квартальнове

Бывший тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов дал оценку нынешнему состоянию дел в казанском клубе под руководством Дмитрия Квартальнова.

— Я считаю, что команда играет очень хорошо. Очень активный хоккей. Очень много есть интересных моментов, розыгрышей. Это очень хорошая работа тренеров.

— Вы высоко оценили главного тренера Дмитрия Квартальнова.

— Да, он работает хорошо. Это и в ЦСКА было, и в «Локомотиве». Ничего удивительного нет.

— Сильные изменения по сравнению с предыдущими годами?

— Да, игра «Ак Барса» изменилась, — сказал Билялетдинов.

Напомним, «Ак Барс» вышел в плей-офф Кубка Гагарина с первого места в Восточной конференции. В первом раунде казанцы сразятся с нижнекамским «Нефтехимиком».