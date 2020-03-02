Эскроу-счета подстегнули строительство жилья в Казани

Введение эскроу-счетов повлияло на рост объемов введенного жилья. Застройщики стремились запустить большее количество проектов, которые попадают под старые критерии долевого строительства. Это сказалось и на росте зарплат в строительной сфере: за 3 года они выросли на 49%.



Как рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии, в Казани из 91 строящегося объекта 31 дом (34%) возводится по эскроу-счетам. Остальные 60 зданий (66%) — по старым правилам. В целом по России 28% жилья строят с помощью проектного финансирования, 72% — по старой схеме.



Ранее «Реальное время» сообщало, что в 2019 году в Казани построили рекордный объем жилья.

