В 2019 году в Казани построили рекордный объем жилья
В Казани в прошлом году построили 1,14 млн кв. метров жилья — это на 26% больше, чем в 2018 году . Об этом рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии.
В общей сложности, в 2019 году ввели в эксплуатацию 87 домов. По программе социальной ипотеки построили 150 тыс. кв. метров в девяти жилых домах.
Высокий рост объемов введенного жилья связан с изменениями в законодательстве и вводом эскроу-счетов. Застройщики стремились запустить как можно больше проектов, которые попадают под критерии, позволяющие достроить объект по старым правилам долевого строительства, передает портал мэрии Казани.
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