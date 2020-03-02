В 2019 году в Казани построили рекордный объем жилья

Фото: Максим Платонов

В Казани в прошлом году построили 1,14 млн кв. метров жилья — это на 26% больше, чем в 2018 году . Об этом рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии.

В общей сложности, в 2019 году ввели в эксплуатацию 87 домов. По программе социальной ипотеки построили 150 тыс. кв. метров в девяти жилых домах.

Высокий рост объемов введенного жилья связан с изменениями в законодательстве и вводом эскроу-счетов. Застройщики стремились запустить как можно больше проектов, которые попадают под критерии, позволяющие достроить объект по старым правилам долевого строительства, передает портал мэрии Казани.

Ранее Татарстан стал драйвером жилищного строительства.