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Уфимку, вернувшуюся из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирус

18:19, 29.02.2020
Уфимку, вернувшуюся из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирус
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Жительницу Уфы, недавно вернувшуюся из Китая, госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус.

Девушка вернулась в столицу Башкирии через Москву, спустя время почувствовала недомогание. Она обратились в больницу с симптомами ОРВИ, что стало причиной временного закрытия лечебного заведения.

«Поликлиника действительно вчера закрывалась на проведение противоэпидемических мероприятий. Сейчас она работает в штатном режиме. Пациентка госпитализирована и находится под постоянным наблюдением врачей», — передает «Башинформ» сообщение Минздрава республики.

Ранее Минздрав Татарстана отчитался о состоянии восьми россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess.

ОбществоМедицина Башкортостан
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