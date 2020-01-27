Путин поручил продлить действие закона по маткапиталу до конца 2026 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих <...> предоставление средств материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей при рождении (усыновлении) начиная с 1 января 2020 года второго ребенка или последующих детей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 января 2020 года не возникло», — говорится в поручении, которое должно быть выполнено до 15 апреля 2020 года.

Также он поручил создать не менее 255 тыс. мест в детсадах в 2021 году.



Ранее Путин поручил правительству сократить сроки рассмотрения заявлений граждан о распоряжении средствами материнского капитала.