Александр Зуев: «Тамбов» оборонялся всей командой, моментов у «Рубина» было не так много»

Полузащитник «Рубина» Александр Зуев поделился впечатлениями от матча 20-го тура РПЛ против «Тамбова» (0:0).

— Обидно, что не выиграли. Но где-то сами виноваты в этом, мы много ошибались. У обеих команд были моменты забить.

— Как вам играть на левом фланге обороны?

— Мне там комфортно.

— Тренер сказал, что команде не хватило решающего удара после прострелов в фланга.

— Отчасти, да. Но у нас, как мне кажется, не было так много прострелов. Впереди моменты были, но мы не смогли их завершить, к сожалению. Соперник оборонялся всей командой, только один нападающий оставался. Такие команды всегда тяжело вскрывать. Поэтому моментов было не так много, а то что было, нам не удалось реализовать.

— Это те 0:0, которые хочется скорее забыть или больше позитива?

— Позитив был бы, если бы выиграли, а так, готовимся к следующему матчу, — передает слова Зуева корреспондент «Реального времени».