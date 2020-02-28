Компания Никифорова создаст в Иннополисе искусственный интеллект

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Председатель совета директоров ООО «Дигинавис» Николай Никифоров сообщил, что компания начала разрабатывать в Иннополисе искусственный интеллект. Он будет применяться в области строительства.



«Если нам это [создание искусственного интеллекта] удастся сделать, то эффективность будет выше хотя бы на несколько процентов, может быть, на 10 процентов, то потенциально — это очень большой экономический эффект», — цитирует его «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что в Татарстане к защите экологии привлекут искусственный интеллект.