В Минсельхозе Татарстана допустили вероятность более раннего начала полевых работ

В Татарстане полевые работы могут начаться раньше из-за аномально теплой зимы, заявил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Наиль Залаков.

«Текущая зима значительно отличается от стандартной, не было морозов и снега выпало меньше, чем в предыдущие годы. Теплый февраль также привел к уменьшению имеющегося снежного покрова. Есть вероятность более раннего начала полевых работ», — отметил он.

Залаков уточнил, что работы предстоят в первую очередь на озимых культурах. В республике с осени посеяно 494 тыс. га озимых, и их состояние оценивается как хорошее, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что ученые Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук вывели сорт пшеницы к 100-летию ТАССР.

