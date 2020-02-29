Форвард «Ак Барса» Воронков признан лучшим новичком февраля в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков февраля.

Лучшим новичком признан нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков. В 9 играх прошедшего месяца он набрал 6 (2+4) очков, при этом обе заброшенные шайбы стали победными для казанцев. В среднем он проводил на льду 14 минут 22 секунды, нанес 13 бросков по воротам и провел 10 силовых приемов при общем показателе полезности «+4».

Лучшим вратарем февраля назван голкипер «Трактора» Иван Федотов, отразивший 95,27% бросков при коэффициенте надежности 1,41. Среди защитников лига отметила игрока СКА Василия Токранова, набравший 8 (4+4) очков в восьми матчах. Нападающим месяца стал Кирилл Капризов из ЦСКА, у которого в активе 11 (8+3) баллов в 8 играх февраля.

Напомним, ранее форвард «Ак Барса» Артем Галимов вошел в число лучших игроков КХЛ до 21 года.