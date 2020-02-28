Форвард «Ак Барса» Галимов вошел в число лучших игроков КХЛ до 21 года

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов включен в символическую сборную игроков до 21 года в КХЛ, сообщает пресс-служба казанского клуба.

В нынешнем сезоне в активе хоккеиста 23 (13+10) очка, он делит первое место в лиге с форвардом «Динамо» Дмитрием Яшкиным по числу победных голов — по 8 шайб.

Также в числе лучших оказался внук Зинэтулы Билялетдинова защитник ЦСКА Александр Романов.

Кроме них в символическую сборную вошли вратарь Петр Кочетков («Витязь»), игрок обороны Макар Хабаров («Северсталь»), форварды Кирилл Марченко (СКА) и Николай Коваленко («Локомотив»).

Напомним, накануне «Ак Барс» разгромно уступил «Автомобилисту» и не смог завоевать Кубок континента.