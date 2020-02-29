Полиция Казани отчиталась о росте количества преступлений и снижении уличной преступности

В 2019 году в Казани общее число зарегистрированных преступлений выросло до 22 тысяч. Количество обращений в полицию подскочило на 23%.

В МВД этот факт связывают с ростом доверия к внутренним органам. Накануне на XXXVIII сессии Казгордумы начальник УМВД по Казани Александр Мищихин вновь пояснил, что рост количества преступлений произошел из-за массовых краж с карточек через интернет или при помощи сотовой связи. При этом он отметил снижение уличной преступности.

Напомним, что Татарстан вошел в тройку лидеров по приросту преступности только за август 2019 года. По данным Генпрокуратуры, в республике за месяц число преступлений выросло почти на 19%, до 33,5 тысячи.