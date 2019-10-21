Татарстан вошел в тройку регионов по приросту преступности

Татарстан входит в число самых криминальных регионов страны по количеству зарегистрированных в августе 2019 года преступлений. При этом республика попала в тройку регионов по динамике преступности.

По данным Генпрокуратуры, в Татарстане только за август совершено 33 488 преступлений. При этом их количество выросло на 18,6%.

По количеству преступлений с большим отрывом лидирует Москва. Там за месяц зафиксировано почти 94 тысячи преступлений. В десятку попали также Московская область, Краснодарский край, Челябинская, Ростовская и Свердловская области.

Шестое место занимает Башкирия, в которой за август произошло не менее 37 199 преступлений. Далее следуют Кемеровская область и Санкт-Петербург. Замыкает десятку Татарстан.

А вот по приросту впереди РТ только Северная Осетия и Адыгея. В пятерку лидеров также вошли Смоленская область и Чечня.