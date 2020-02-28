В Челнах 13-летняя девочка спасла тонущего мальчика

В Челнах 13-летняя школьница спасла тонущего мальчика. Девочка получила благодарность от мэра города Наиля Магдеева.

Школьница занимается синхронным плаваньем. На одной из тренировок она увидела на дне бассейна мальчика, который не двигался. Девочка сообщила об этом тренеру, нырнула и вытащила его. Если бы не ее мгновенная реакция, ребенка бы не спасли, отмечается в официальном сообществе администрации города в соцсети.

Ранее в Лениногорском районе Татарстана 15-летний подросток вытащил из горящего дома соседа, потерявшего сознание.

