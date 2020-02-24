В Татарстане подросток вытащил потерявшего сознание соседа из горящего дома

Фото: МЧС по РТ

В Лениногоском районе Татарстана 15-летний подросток вытащил из горящего дома потерявшего сознание соседа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Пожар произошел накануне вечером в селе Урмышла. Школьник Фарид Садриев и его отчим увидели пожар и побежали на помощь. Мужчина остался ждать пожарные подразделения, а парень в это время зашел в дом. Подросток увидел, что горит телевизор в углу зала, помещение полностью задымлено, хозяин дома лежал лицом вниз, головой к выходу возле двери.

Подросток задержал дыхание и, схватив хозяина дома за запястье левой руки, вытянул его из горящего дома. На улице их встретили соседи, они перенесли спасенного в соседний дом, где ему оказал помощь фельдшер.

Пожарные приехали через две минуты после вызова. К этому моменту дом был полностью объят огнем. Пожар полностью уничтожил дом площадью 100 кв.м.

Предварительная причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования.