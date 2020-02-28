Росреестр предупредил о временном отключении сервисов
Росреестр предупредил о возможных краткосрочных отключениях сервисов с 28 февраля по 1 марта в связи с проведением запланированных профилактических работ.
«На официальном сайте Росреестра запланированы профилактические мероприятия с 18:00 28.02.2020 г. по 23:00 01.03.2020 г. На время проведения технических работ возможны краткосрочные отключения сервисов», — говорится в сообщении на сайте организации.
В службе отметили, что если сервисы на сайте окажутся недоступны, можно будет подать заявление или сделать запрос в многофункциональном центре оказания государственных услуг (МФЦ) или в филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра».НедвижимостьОбществоВласть
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