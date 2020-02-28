Клишас рассказал, как в Конституции изложат тезисы о Боге

Тезисы о Боге будут изложены в отдельной статье третьей главы Конституции, но принцип светского государства останется, заявил сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию, сенатор Андрей Клишас.

«Принцип светского государства останется в Конституции, как это и предусмотрено ее 14-й и 28-й статьями. Эти положения останутся незыблемыми», — рассказал он.

Клишас подчеркнул, что в третьей статье Конституции будет прописана необходимость уважения к памяти предков, которые «с верой в Бога передали нам великую страну».

«Каждый сам определит свое отношение к Богу, но с необходимостью уважения к памяти предков, которые с верой в Бога передали нам великую страну, думаю, согласится каждый гражданин России», — передает «РИА Новости» слова сенатора.

Напомним, ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию России. В СПЧ заявили, что считают некорректным упоминание о Боге в преамбуле основного закона страны.