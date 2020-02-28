КАМАЗ допустил возможность слияния с «Соллерсом»

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин заявил, что допускает возможность слияния или обмена активами с «Соллерсом» в рамках создания альянса производителей автомобилей.

«Но, во-первых, это не мое решение, а решение акционеров будет... Ведутся обсуждения, но пока даже на совет директоров выносить нечего. То есть, пока есть рабочая группа по всем направлениям, которая обсуждает, где найти синергию», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что на заводе «Соллерса» в Елабуге КАМАЗ смог бы выпускать новый легкий коммерческий грузовик «Компас».

Ранее СМИ сообщили, что КАМАЗ и «Соллерс» обсуждают создание альянса. Это может произойти уже в 2020 году.