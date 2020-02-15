КАМАЗ и «Соллерс» могут создать альянс

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Татарстанский автогигант ПАО «КАМАЗ» и один из основных производителей легких коммерческих автомобилей «Соллерс» обсуждают создание альянса. Это может произойти уже в 2020 году.

Возможны различные варианты, вплоть до слияния бизнеса, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Прежде всего, альянс будет заниматься совместным развитием новых форм потребления коммерческих автомобилей, технологиями цифровизации продаж и маркетинга», — приводит издание слова источника, близкого к «Соллерсу».

Интерес КАМАЗа к альянсу с «Соллерсом» связан, помимо прочего, с желанием выпускать легкие коммерческие автомобили, а также расширить модельный ряд среднетоннажных грузовиков. «Соллерс» же надеется расширить рыночные ниши.