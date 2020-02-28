В Татарстане откроют еще шесть ресурсных центров по подготовке рабочих кадров

Фото: пресс-служба Нижнекамского района

В Татарстане в этом году откроют еще шесть ресурсных центров по подготовке рабочих кадров. Их общее количество в республике составит 43.

На сегодняшний день в республике функционируют 37 ресурсных центров.

«Они созданы для таких отраслей, как машиностроение, легкая промышленность, сельское хозяйство, промышленность, культура, и для нужд МЧС, то есть защиты населения», — рассказала начальник отдела развития среднего профессионального образования Минобрнауки РТ Любовь Митрофанова.

В ресурсных центрах обучаются более 4 тыс. человек, около 3,8 тыс. из них — на бюджетной основе, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске откроют ресурсный центр за 137 млн рублей.