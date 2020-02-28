МЧС предупредило об очередном ухудшении погоды в Татарстане

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об очередном ухудшении погодных условий с 18.00 28 февраля до 18.00 29 февраля.



По информации Гидрометцентра РТ, на территории Татарстана ожидаются сильные осадки (дождь, переходящий в мокрый снег и снег), метель, сильный юго-западный ветер порывами 15—18 м/с и туман. На дорогах гололедица и снежная каша.

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