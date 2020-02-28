Профессор КФУ рассказал, что температура в марте будет выше нормы

Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев рассказал, что зима в этом году была самой теплой согласно наблюдениям за 135 лет.

По его словам, в начале марта будет прогрессировать западно-восточный перенос теплых воздушных масс.

«Таким образом, с начала весны вплоть до 8 марта температурные показатели будут выше нормы на 8 градусов. В дневные часы температура воздуха будет со знаком плюс, в ночные — все еще отрицательная», — цитирует Переведенцева пресс-служба КФУ.

Что касается первого дня весны, то 1 марта ожидается небольшая облачность, без осадков. День будет солнечным. Температура днем +2 градуса, ночью — -4.