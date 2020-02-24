Девять команд из Татарстана примут участие в полуфинале конкурса «Учитель будущего»

С 20 по 22 марта в Уфе пройдет полуфинал Всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего».



На участие в конкурсе подали 6 655 заявок от учителей Приволжского федерального округа, в том числе от 933 педагогов из образовательных учреждений Татарстана, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В полуфинале примут участие девять команд из Татарстана: от лицея №2 Бугульминского района и гимназии №141 Советского района Казани (по 2 команды), школы Иннополис, лицея-интерната имени Мустафы Онджеля Бугульминского района, лицея №1 Зеленодольского района, Чувашско-Бродской школы Алькеевского района, школы №8 Набережных Челнов.