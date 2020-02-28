Минобразования Татарстана потратит до 0,5 млн рублей на школьные конференции на родных языках

Министерство образования и науки РТ выбирает подрядчика на тендер по организации и проведению школьных конференций на языках народов РФ. Начальная стоимость контракта составляет 0,5 млн рублей.

Техзадание предполагает организацию исследовательских конференций по следующим направлениям:

— русская филология;

— татарская филология;

— чувашская филология;

— удмуртская филология;

— мордовская филология;

— марийская филология;

— башкирская филология.

Услуга должна быть оказана до 30 ноября 2020 года. Конференции должны быть организованы в Казани. При этом предполагаются заочный и очный туры.

Ранее «Реальное время» писало, что кабмин РТ распорядился провести республиканские экзамены по татарскому языку вместе с ЕГЭ.