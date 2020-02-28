Минобразования Татарстана потратит до 0,5 млн рублей на школьные конференции на родных языках
Министерство образования и науки РТ выбирает подрядчика на тендер по организации и проведению школьных конференций на языках народов РФ. Начальная стоимость контракта составляет 0,5 млн рублей.
Техзадание предполагает организацию исследовательских конференций по следующим направлениям:
- — русская филология;
- — татарская филология;
- — чувашская филология;
- — удмуртская филология;
- — мордовская филология;
- — марийская филология;
- — башкирская филология.
Услуга должна быть оказана до 30 ноября 2020 года. Конференции должны быть организованы в Казани. При этом предполагаются заочный и очный туры.
Ранее «Реальное время» писало, что кабмин РТ распорядился провести республиканские экзамены по татарскому языку вместе с ЕГЭ.Общество Татарстан
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