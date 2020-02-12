Кабмин Татарстана распорядился провести ЕГЭ, ГИА и республиканские экзамены по татарскому языку

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство Татарстана распорядилось обеспечить на территории республики проведение ЕГЭ и ГИА в 2020 году. Также Минобрнауки РТ должно организовать республиканские экзамены по татарскому языку и татарской литературе.

Первый документ предписывает обеспечить проведение ЕГЭ в 2020 году. Также должен быть организован единый республиканский экзамен по предметам «Татарский язык» и «Татарская литература».

Минздраву РТ необходимо обеспечить дежурство на пунктах проведения экзамена. Расходы должны финансироваться согласно бюджету республики.

Второе распоряжение касается проведения ГИА и республиканского экзамена по предметам «Родной язык» и «Литература народов России». Финансирование должно вестись согласно бюджету Татарстана. Минздрав РТ также должен организовать дежурство медперсонала.