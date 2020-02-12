Новости общества

14:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Кабмин Татарстана распорядился провести ЕГЭ, ГИА и республиканские экзамены по татарскому языку

12:34, 12.02.2020
Кабмин Татарстана распорядился провести ЕГЭ, ГИА и республиканские экзамены по татарскому языку
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство Татарстана распорядилось обеспечить на территории республики проведение ЕГЭ и ГИА в 2020 году. Также Минобрнауки РТ должно организовать республиканские экзамены по татарскому языку и татарской литературе.

Первый документ предписывает обеспечить проведение ЕГЭ в 2020 году. Также должен быть организован единый республиканский экзамен по предметам «Татарский язык» и «Татарская литература».

Минздраву РТ необходимо обеспечить дежурство на пунктах проведения экзамена. Расходы должны финансироваться согласно бюджету республики.

Второе распоряжение касается проведения ГИА и республиканского экзамена по предметам «Родной язык» и «Литература народов России». Финансирование должно вестись согласно бюджету Татарстана. Минздрав РТ также должен организовать дежурство медперсонала.

ОбществоОбразование Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров