Россия продала Великобритании в 11 раз больше золота

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

По итогам 2019 года экспорт золота из России в Великобританию вырос в 11 раз, до 113,5 тонны. В деньгах объем поставок драгметалла в королевство достиг рекордного показателя в $5,33 млрд.

Этот объем занял 93% от всего экспорта российского золота в 2019 году, пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). 12 других стран, включая Казахстан и Швейцарию, закупили его всего на $409 млн.

Золото стало крупнейшей статьей российского товарного экспорта в Великобританию — больше, чем закупки нефти и нефтепродуктов (в сумме около $3,4 млрд). Но помимо золота Россия также увеличила в эту страну экспорт платины (в два раза, до $936 млн) и серебра (в 2,5 раза, до $100 млн).

Напомним, что в феврале биржевые цены на золото превысили максимум за 7 лет. А шестилетний рекорд был побит в августе прошлого года.

