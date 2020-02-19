Цены на золото поднялись до максимума за 7 лет

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В среду биржевые цены на золото превысили $1600 за тройскую унцию. Таким образом они поднялись выше максимальной отметки за последние 7 лет, достигнув максимума начала 2013 года.

В среду апрельские фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожали на 0,4% — до $1610,5 за тройскую унцию, передает ТАСС.

Мартовские контракты на серебро подорожали на 0,6% — до $18,26 за унцию.

Шестилетний максимум золото побило в августе 2019 года. Тогда цена поднялась выше $1,5 тысячи за унцию.

