Дмитрий Квартальнов: «Большинство слабое, разочарован атакой «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов остался недоволен поражением казанцев от «Автомобилиста» (0:3) в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Конечно, слабо провели матч, большинство очень слабое. Пропускаем опять какой матч гол в большинстве. Так, конечно, тяжело выиграть — разочарован атакой. То ли не настроились, то ли что-то еще.

— Журавлев сегодня вышел после травмы. Насколько он готов играть в плей-офф?

— Он пока не готов, просто мы дали ребятам-защитникам отдохнуть — Яруллину, Виртанену, много травмированных у нас было. Думаю, плей-офф начинать он не будет, но в серии сыграет.

— По вратарям определились, кто из них начнет?

— Пока не будем забегать вперед. Мысли есть.

— Сегодня вы дали некоторым игрокам побольше времени, в большинстве выходили они. Можно ли сказать, что они не оправдали доверия?

— Вся команда сыграла на порядок ниже. Сегодня было много моментов, когда 5 на 4 со вбрасывания, и шайба сразу уходила. К нам в зону легко входили, хотя мы старались, разбирали эти моменты. А мы очень тяжело входили (в зону). Здесь нам надо больше настраиваться, подходить к этому немного по-другому. 5 на 4 — это, конечно, разочарование сегодня, — сказал Квартальнов.