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Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, сильный ветер и до +6 градусов

05:31, 28.02.2020
Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, сильный ветер и до +6 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 28 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах возможен туман. На дорогах гололедица.

Ветер южный умеренный, сильный, местами порывами до 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +1°С до +6°С. В Казани возможно от +3°С до +5°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +1°С до +4°С.

Общество Татарстан
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