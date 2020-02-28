Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, сильный ветер и до +6 градусов

В пятницу, 28 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах возможен туман. На дорогах гололедица.

Ветер южный умеренный, сильный, местами порывами до 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +1°С до +6°С. В Казани возможно от +3°С до +5°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +1°С до +4°С.

