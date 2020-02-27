На Совете по предпринимательству при президенте Татарстана обсудят упрощение историко-культурной экспертизы

На следующей неделе в Казани состоится расширенный Совет по предпринимательству при президенте РТ Рустаме Минниханове, сообщила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

Во время него представители бизнеса планируют поднять вопрос упрощения историко-культурной экспертизы, на которую уходит семь месяцев. Кроме того, руководители малых предприятий расскажут о проблемах, с которыми они столкнулись при маркировке молочной продукции, а также затронут тему прохождения габаритного контроля на дорогах страны.

Напомним, что предыдущее заседание Совета по предпринимательству прошло в октябре 2019 года.