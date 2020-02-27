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В Челнах дошколята устроили дискотеку под песни свадебного кортежа — видео

10:48, 27.02.2020
В Челнах дошколята устроили дискотеку под песни свадебного кортежа — видео

В Татарстане дети пустились в пляс под песни из автомобиля свадебного кортежа. Дошколята весео пританцовывали прямо у забора детского сада.

Случай произошел в Челнах. Водитель автомобиля из свадебного кортежа, ожидая молодых, громко включил задорную музыку. Машина была припаркована возле детского сада. Услышав музыку, дети начали танцевать прямо у забора, утроив целую дискотеку. Все это попало на видео.

Общество Татарстан
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