КФУ получит более 400 млн рублей на повышение конкурентоспособности

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Правительство России утвердило распоряжение о предоставлении субсидий ведущим вузам страны в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».

Согласно документу, средства в размере 10,07 млрд рублей распределяются между 21 российским вузом.

КФУ наряду с РУДН, Сеченовским университетом, СПбПУ, ТПУ, ТюмГУ, УрФУ получит 437,89 млн рублей.

Больше всего субсидий получат МФТИ, НГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, НИЯУ МИФИ, ТГУ и Университет ИТМО — по 875,78 млн рублей.



Также средства в размере 125,11 млн рублей направят в БФУ им. И. Канта, ДВФУ, Самарский университет, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СФУ, Университет Лобачевского, ЮУрГУ, сообщает пресс-служба проекта «5-100».

