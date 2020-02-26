Экс-игрок «Рубина» Башкиров перешел в польский «Заглембе»
Российский полузащитник Евгений Башкиров подписал контракт с «Заглембе», информирует официальный сайт польского клуба.
Соглашение с игроком рассчитано до конца нынешнего сезона 2019/2020 с возможностью дальнейшего продления.
Ранее Башкиров по обоюдному согласию сторон расторг контракт с «Рубином». В составе казанцев 28-летний полузащитник провел 25 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
В текущем сезоне после 23 туров «Заглембе» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Польши.СпортФутбол Татарстан
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