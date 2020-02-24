Евгений Башкиров расторг контракт с «Рубином»

Казанский футбольный клуб «Рубин» и 28-летний полузащитник Евгений Башкиров расторгли контракт по соглашению сторон.

«ФК «Рубин» благодарит Евгения за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы команды.

Башкиров пришел в «Рубин» в январе 2019 года. Он сыграл 25 матчей, отметился одним голом и одной голевой передачей.