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Евгений Башкиров расторг контракт с «Рубином»

18:55, 24.02.2020
Евгений Башкиров расторг контракт с «Рубином»
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский футбольный клуб «Рубин» и 28-летний полузащитник Евгений Башкиров расторгли контракт по соглашению сторон.

«ФК «Рубин» благодарит Евгения за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы команды.

Башкиров пришел в «Рубин» в январе 2019 года. Он сыграл 25 матчей, отметился одним голом и одной голевой передачей.

СпортФутбол Татарстан
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