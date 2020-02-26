Акционеры казанского ЦУМа согласились заложить здание ТЦ под кредит в 130 млн рублей

АО «Торговый дом Казанский ЦУМ» провело собрание акционеров, на котором было получено согласие взять кредит в 130 млн рублей. Также акционеры проголосовали за передачу кредитору в залог здания торгового центра.

Собрание прошло 21 февраля, говорится в сообщении, опубликованном на сайте раскрытия корпоративной информации.

При этом в сообщении не указана организация или физлицо, которое предоставляет ЦУМу кредит. Торговый центр получит заем на 5 лет по ставке не более 12% годовых.

Напомним, что казанский ЦУМ начал масштабную реконструкцию. Руководство планирует вновь сделать торговый центр местом притяжения посетителей. Ключевую роль в концепции обновления ТЦ играет фуд-холл на 14 корнеров и два ресторана.