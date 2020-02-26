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В Казани Следком просит продлить арест активиста, «засудившего» Сечина с Песковым

10:00, 26.02.2020
В Казани Следком просит продлить арест активиста, «засудившего» Сечина с Песковым
Фото: скриншот видео

Уголовное дело челнинца Карима Ямадаева передано в центральный аппарат Следкома по РТ. Сегодня в Казани будет рассмотрено ходатайство о продлении ареста обвиняемому в публичных призывах к терроризму в интернете и оскорблении представителей власти, сообщили «Реальному времени» в международной правозащитной группе «Агора».

Напомним, Ямадаев стал фигурантом уголовного дела в январе этого года после того, как поиграл в судью и выложил в Сеть постановочные ролики о «приговорах» людям с табличками «Владимир Путин», «Игорь Сечин» (глава «Роснефти») и «Дмитрий Песков» (пресс-секретарь президента РФ).

Ранее Верховный суд Татарстана признал законным арест активиста.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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