В Казани Следком просит продлить арест активиста, «засудившего» Сечина с Песковым

Фото: скриншот видео

Уголовное дело челнинца Карима Ямадаева передано в центральный аппарат Следкома по РТ. Сегодня в Казани будет рассмотрено ходатайство о продлении ареста обвиняемому в публичных призывах к терроризму в интернете и оскорблении представителей власти, сообщили «Реальному времени» в международной правозащитной группе «Агора».



Напомним, Ямадаев стал фигурантом уголовного дела в январе этого года после того, как поиграл в судью и выложил в Сеть постановочные ролики о «приговорах» людям с табличками «Владимир Путин», «Игорь Сечин» (глава «Роснефти») и «Дмитрий Песков» (пресс-секретарь президента РФ).

Ранее Верховный суд Татарстана признал законным арест активиста.