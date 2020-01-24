Верховный суд Татарстана оставил под арестом активиста, снявшего видео с «приговорами» Сечину и Пескову

Верховный суд Татарстана оставил без изменений меру пресечения в отношении 38-летнего челнинца Карима Ямадаева, обвиняемого в публичных призывах к терроризму в интернете и оскорблении представителей власти. Соответствующие данные опубликованы в картотеке суда.

Напомним, активист выложил в Сеть постановочные ролики — веб-сериал «Судья Грэмм» о «приговорах» людям с табличками «Владимир Путин», «Игорь Сечин» (глава «Роснефти») и «Дмитрий Песков» (пресс-секретарь президента РФ). В нем Ямадаев сыграл роль судьи. Подсудимые с фамилиями «Сечин» и «Песков» были «приговорены» к смертной казни в немедленном исполнении.

В начале января Ямадаева обвинили в преступлении и арестовали до 29 февраля

