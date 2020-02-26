В Казани на чердаке дома спасатели выловили енота

На чердаке казанской многоэтажки спасатели выловили енота. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Случай произошел на улице Гайсина. Заявитель сообщил, что на чердаке здания бегает енот. Животное поймали сотрудники МЧС по РТ.

Оказалось, что енот является домашним. Однако вернуть животное хозяевам не удалось, владельцы не отвечали на звонки. Тогда енота увезли на базу спасателей, откуда его забрала заводчица.

Ранее сотрудники МЧС выезжали на спасение козы, голова которой застряла между прутьями металлического забора.

