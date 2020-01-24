В Татарстане спасатели освободили застрявшую в заборе козу

Фото: МЧС по РТ

В Альметьевском районе сотрудники МЧС выезжали на спасение козы, голова которой застряла между прутьями металлического забора. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Случай произошел в деревне Туктар Альметьевского района. В частном дворе коза застряла головой в металлическом заборе. Дежурная смена спасателей, прибыв на место, при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента освободила козу из металлического забора и передала хозяйке, передает ведомство.



Отметим, что сотрудники МЧС не первый раз отправляются на спасение животных. Так, в декабре спасатели вытащили провалившихся в яму щенков.