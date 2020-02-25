Татарстан назвали одним из драйверов жилищного строительства в России

Татарстан вошел в пятерку регионов, которые являются драйверами жилищного строительства в России. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев на совещании по итогам исполнения нацпроекта «Жилье и городская среда» за 2019 год.

Первые четыре места заняли Московская область, Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург. После РТ идут Ростовская, Ленинградская и Свердловская области, Республика Башкортостан, Воронежская, Самарская, Новосибирская, Тюменская, Челябинская и Нижегородская области, сообщается на сайте Совфеда.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Татарстане ввели 2,7 млн кв. м жилья. Это на 266 тыс. кв. м больше, чем годом ранее. По этому показателю Татарстан занял пятое место по России после Подмосковья (8,6 млн кв. м жилья в 2019 году), Москвы (5 млн), Краснодарского края (4,5 млн) и Санкт-Петербурга (3,5 млн).