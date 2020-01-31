В Татарстане за девять лет ввели 23,9 млн кв. м жилья

В 2019 году в Татарстане ввели 2,7 млн кв. м жилья. Это на 266 тыс. кв. м больше, чем годом ранее. Об этом стало известно на коллегии Минстроя РТ.



По этому показателю Татарстан занял пятое место по России после Подмосковья (8,6 млн кв. м жилья в 2019 году), Москвы (5 млн), Краснодарского края (4,5 млн) и Санкт-Петербурга (3,5 млн).

Всего с 2010 по 2019 год в Татарстане было введено 23,9 млн кв. м жилья, сообщает «Татар-информ».

Напомним, в Татарстане на 2020 год сформирована программа жилищного строительства в объеме 2,9 млн кв. м жилья.