В Татарстане назвали число больных алкоголизмом и наркоманией

На 1 января 2020 года в Республике Татарстан общее число больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией составляет свыше 50 тыс. человек (или 1,3% от общей численности населения).

«Большинство зарегистрированных — это больные алкоголизмом, алкогольными психозами и лица, употребляющие алкоголь с вредными последствиями — 64,0%», — говорится в сообщении Минздрава по итогам заседания совета Республиканского наркологического диспансера.

Больнице удалось обеспечить оказание гражданам республики гарантированного государством объема медицинской помощи на 100%. При этом в 2019 году на 5,5% увеличилось количество больных, прибывших на лечение в диспансер из других регионов РФ.

Ранее аналитики составили рейтинг регионов по распространенности вредных привычек. Татарстан вошел в десятку наиболее здоровых субъектов РФ.