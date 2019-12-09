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Татарстан вошел в топ-10 регионов без вредных привычек

06:21, 09.12.2019
Татарстан вошел в топ-10 регионов без вредных привычек
Фото: realnoevremya.ru

Аналитики составили рейтинг регионов по распространенности вредных привычек. Татарстан вошел в десятку наиболее здоровых субъектов РФ.

Республика заняла 9-е место, набрав 79,9 балла, говорится в исследовании «РИА Новости». Агентство подчеркивает, что Татарстан стал одним из лидеров по снижению потребления алкоголя.

Пятерку лидеров традиционно составляют Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Далее идут Волгоградская, Тамбовская области, Ставропольский край. Замыкает десятку Саратовская область.

Хуже всего ситуация с вредными привычками обстоит в Ямало-Ненецком автономном округе. Регион расположился на самом дне рейтинга. Рядом стоят Камчатский край и Магаданская область.

АналитикаОбщество Татарстан
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