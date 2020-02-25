Власти Башкирии ищут инвестора для сахарного завода

Власти Башкирии ведут переговоры с потенциальными инвесторами о продаже Мелеузовского сахарного завода, который принадлежит холдингу «Продимекс».

Холдинг временно законсервировал предприятие из-за его нерентабельности.

«Вице-премьер РБ — министр сельского хозяйства республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов 12 февраля встречался в Москве с руководством холдинга «Продимекс», которому принадлежит Мелеузовский сахарный завод. Предприятие на данный момент приостановило работу из-за нерентабельности. Министр также встретился с потенциальными инвесторами, которые могли бы выкупить завод», — заявили «РИА Новости» в Минсельхозе республики.

В ведомстве уточнили, что вопрос решается на уровне правительства региона. Работникам сахарного завода могут предложить работу на птицеводческом предприятии «ПК Урал». В Минсельхозе Башкирии отметили, что с данной компанией есть договоренности и желающие могут туда трудоустроиться.



На Мелеузовском сахарном заводе не смогли пояснить ситуацию, подчеркнув, что все вопросы решает владелец компании «Продимекс».

Напомним, сегодня СМИ сообщили, что в сельскохозяйственном сезоне 2020—2021 годов не смогут работать сахарные заводы, чьи суммарные мощности превышают 150 тыс. тонн. В группе риска оказались Мелеузовский сахарный завод в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатский сахарный завод в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковский сахарный завод (принадлежит структуре «Россельхозбанка») в Тульской области.



Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов признал невозможность возрождения Нурлатского сахарного завода. Он призвал использовать его как промплощадку и привлечь инвесторов.

