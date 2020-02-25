В Татарстане и Башкирии могут закрыться сахарные заводы

В сельскохозяйственном сезоне 2020 — 2021 годов (длящийся с августа 2020 года по июль 2021 год) не смогут работать сахарные заводы, чьи суммарные мощности превышают 150 тыс. тонн.

Так, в группе риска оказались Мелеузовский сахарный завод в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатский сахарный завод в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковский сахарный завод (принадлежит структуре «Россельхозбанка») в Тульской области.

Группы «Агро-инвест» и «Продимекс», в которые входят Нурлатский и Мелеузовский заводы соответственно, ранее уже сообщали о возможной приостановке производства сахара на своих предприятиях.

Товарковский завод решил остановить работу из-за отрицательных финансовых результатов. Кроме того, представитель Россельхозбанка сообщил о возможной продаже завода.

По словам главы Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина, причина закрытия в том, что среднегодовые цены на сахар не позволяют поддерживать необходимый уровень рентабельности предприятий.

Более того, если ситуация с мировыми и внутренними ценами не поменяется, то закрыться могут и другие сахарные заводы, пишут «Ведомости».

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов признал невозможность возрождения Нурлатского сахарного завода. Он призвал использовать его как промплощадку и привлечь инвесторов.

