На 18 благотворительных проектов из Казани выделят гранты на сумму 28 млн рублей

18 благотворительных проектов из Казани стали победителями по результатам первого в этом году конкурса Фонда президентских грантов. На их реализацию выделят гранты в размере около 28 млн рублей.

Всего из Татарстана на конкурс подали 277 заявок, 50 проектов признаны победителями на общую сумму 48 млн рублей. В 2019 году в конкурсе признали лучшим 41 проект из республики.

В конкурсе победил проект «Интегра Тур», направленный на развитие инклюзивного туризма, реализуемый региональной общественной организацией инвалидов «Интеграция» в РТ.

Также отметились такие проекты, как фестиваль донорского движения «Пульсация», который проводится ассоциацией некоммерческого партнерства развития донорства «Донор-серч», проект «Велодобро в России», передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что проекты татарстанских некоммерческих организаций выиграли гранты президента РФ на сумму более 76 млн рублей.

