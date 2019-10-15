Татарстанские проекты выиграли гранты президента РФ на 76 млн рублей

Проекты татарстанских некоммерческих организаций выиграли гранты президента РФ на сумму более 76 млн рублей.

Так, на участие в конкурсе поступили 175 заявок из республики. Грант на самую большую сумму — 11,1 млн рублей — выиграла благотворительная организация «Новый век». Она предложила социальную программу социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов.



Проект, направленный на профилактику ВИЧ — инфекции среди групп населения с повышенным риском, который предлагает НКО «Центр гигиенического обучения населения», выиграл 8,6 млн рублей.

2,4 млн рублей получит проект социального такси для людей с ограниченными возможностями, 491 тыс. рублей — на помощь нуждающимся «Добрый фуд-трак», а также 1,4 млн рублей будет выделено на создание детских общественных приемных в районах Татарстана.

Среди проектов, выигравших президентские гранты, больше всего программ, направленных на соцподдержку и защиту граждан, — 12, пропаганду ЗОЖ — восемь, поддержку семьи, материнства — шесть. Проектов, направленных на поддержку образования или культуры и искусства, оказалось равное количество — пять.

Также проект «Поддержим друг друга» фонда «Ярдэм» для адаптации людей с ограниченными возможностями выиграл 4,8 млн рублей.