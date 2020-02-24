Мэрия Казани выразила соболезнования в связи со смертью Кафиля Амирова

Казанская мэрия выразила соболезнования в связи со смертью бывшего прокурора Татарстана Кафиля Амирова.

«Мэрия Казани выражает глубокие соболезнования родным и близким Кафиля Фахразеевича Амирова, бывшего прокурора Республики Татарстан, в связи с его безвременной кончиной и разделяет горечь невосполнимой утраты», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Казани.

Напомним, Амиров скончался вчера. Бывший главный прокурор Татарстана не перенес последствий инсульта. Сегодня в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая прошла гражданская панихида по Амирову. Попрощаться приехали президент РТ Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, премьер-министр РТ Алексей Песошин и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. На церемонии прощания с Кафилем Амировым первые лица Татарстана выразили свои соболезнования и выступили с памятными речами, посвященными покойному.

